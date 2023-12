Maeslantkering sluit vanwege hoge waterstand vanuit zee

'Eerste keer sinds 1997'

'Donderdagavond rond 22.15 uur zal de Maeslantkering geheel gesloten zijn', zo laat Rijkswaterstaat weten. Het is de eerste keer dat de waterkering moet sluiten met deze hoge waterstanden vanuit zee. 'In 2007 en 2018 is de kering ook bij storm gesloten, maar dit was onder tijdelijk verlaagd sluitpeil om de systemen te kunnen testen', aldus Rijkswaterstaat.

Vrijdagochtend vroeg weer open voor scheepvaart

Naar verwachting is de kering morgenochtend rond 06.00 uur weer volledig geopend en wordt de Nieuwe Waterweg weer vrijgegeven voor de scheepvaart. Geen enkele waterkering ter wereld heeft grotere beweegbare onderdelen dan de Maeslantkering. Dit Deltawerk kan een vloedgolf van 5 m boven NAP aan.

Volledig automatisch gestuurd

De Maeslantkering ligt in de Nieuwe Waterweg bij Hoek van Holland en werd gebouwd tussen 1991 en 1997. Het bouwwerk is volledig automatisch gestuurd en vormt samen met de Hartelkering en de dijkverbreding Rozenburg de Europoortkering. De Maeslantkering is een voorliggende kering, wat betekent dat hij de eerste klappen opvangt bij hoogwater vanuit zee. Hiermee beschermt de stormvloedkering de inwoners van Zuid-Holland.