Illegalen die werkten bij post- en pakketbedrijf verstopten zich op toilet

De Nederlandse Arbeidsinspectie heeft vrijdagochtend in Alphen aan den Rijn vier mensen aangetroffen die niet gerechtigd zijn om in Nederland te werken.

Depot post- en pakketbedrijf

Dat gebeurde tijdens een controle bij een depot van een post- en pakketbedrijf. 'Het gaat om mensen met de Syrische nationaliteit die afkomstig zijn uit een verschillende asielzoekerscentra. Verder bestaat het vermoeden dat werknemers te weinig of zelfs geen loon betaald kregen', zo meldt de inspectie vrijdag.

Signalen

De afgelopen periode kreeg de Arbeidsinspectie verschillende signalen over de aanwezigheid van personeel uit een asielzoekerscentrum. Asielzoekers mogen onder bepaalde voorwaarden werken in Nederland. Voor de aangetroffen personen waren de voorwaarden echter niet in orde. Dat is een overtreding van de Wet arbeid vreemdelingen (Wav). De werkgever zal een boeterapport krijgen voor het overtreden van de wet. Dat geldt ook voor andere betrokken partijen, zoals de opdrachtgever en eventueel betrokken uitzendbureaus.

Verstopt op toilet

In het depot in Alphen aan den Rijn werden duizenden pakketten in hoog tempo gesorteerd. Bij binnenkomst in het depot trof de inspectie direct twee personen aan zonder tewerkstellingsvergunning. Twee personen verstopten zich op een toilet. De politie heeft ze daar uit gehaald. Beide mensen bleken niet gerechtigd om in Nederland te werken. Verder kwam tijdens de controle naar voren dat de werknemers vermoedelijk te weinig of zelfs niet betaald krijgen. Ze zouden minder ontvangen dan het wettelijk minimumloon. De inspectie doet hier nog verder onderzoek naar.

'Drukte is geen excuus'

Zo vlak voor de kerstperiode is het erg druk op verschillende locaties van post- en pakketbedrijven. Drukte is echter nooit een excuus om werknemers oneerlijk, onveilig of ongezond te laten werken.