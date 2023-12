Minderjarige jongen na steekincident in Enschede overleden

Twee minderjarige jongens

De politie trof op de locatie twee jongens aan. 'Een jongen die gewond was en door een ambulance naar een ziekenhuis werd gebracht en een jongen die later ter plaatse aan zijn verwondingen is overleden', zo meldt de politie zaterdag.

Reanimatiepoging

'Er is nog getracht om de jongen te reanimeren maar dit mocht helaas niet meer baten. Beide jongens zijn minderjarig en van Syrische afkomst. Over de toedracht van het incident is nog weinig bekend', aldus de politie. Mogelijk is er aan de melding een conflict vooraf gegaan tussen meerdere personen. De politie is direct een onderzoek gestart.

Politie zoekt getuigen

De politie zoekt getuigen van dit incident of mensen die over camerabeelden of andere informatie beschikken die kunnen helpen bij oplossen van deze zaak.