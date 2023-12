Dino ontvreemd in Boxtel

In de ochtend op eerste kerstdag werd opgemerkt datéén van de kleinere dinosaurussen er niet meer stond. De kleine dinosaurussen zaten middels een staalkabel aan elkaar vast, toch is één van het ontvreemd. De staalkabel is doorgeknipt meldt een van de vrijwilligers. Het is onbekend wie de kleine dino heeft meegenomen of waar deze nu is.



De grote Styracosaurus staat sinds 2017 op de rotonde in Boxtel. In de volksmond is deze rotonde inmiddels bekend onder de naam 'dino' rotonde. Sinds die tijd verzorgd de vrijwilligersgroep al jaren lang voor het aankleden van de dino's tijdens de feestdagen, maar niet alleen met kerst, ook tijdens Pasen en Sinterklaas zijn ze in de weer op de rotonde.



De ‘dino’ rotonde ligt op het kruispunt van de Brederodeweg met de Schijndelseweg en de Vicaris van Alphenlaan in Boxtel.



(De foto's zijn gemaakt op 24 december, toen de ontvreemde replica nog wel op de rotonde aanwezig was.)