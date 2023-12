Rode Kruis deelt 18 procent meer boodschappenkaarten uit in 2023

De voedselhulp van het Rode Kruis in Nederland nam het afgelopen jaar opnieuw toe. De hulporganisatie deelde 254.983 boodschappenkaarten uit, in 2022 waren dit er ruim 215.000. Dit is een stijging van 18%. Volgens het Rode Kruis komt dit door het toenemende aantal hulpvragers en doordat het met meer organisaties samenwerkt om mensen in voedselnood te bereiken.

Het Rode Kruis komt in contact met mensen in onzichtbare voedselnood via de samenwerkingspartners, zoals wijkcentra en andere organisaties in de wijk. Omdat de hulp van het Rode Kruis tijdelijk is worden deze mensen na zes maanden doorverwezen naar formele hulpverlening, zoals de Voedselbank of initiatieven van de gemeente.

Harm Goossens, algemeen directeur van het Rode Kruis: “Iedereen heeft recht op voldoende en gevarieerd eten. Veel mensen hebben helaas moeite om hun boodschappen te betalen. De vraag om voedselhulp is daardoor groot. Het is belangrijk dat de overheid stappen zet om voedselnood te voorkomen. Het Rode Kruis ondersteunt mensen tijdelijk met een boodschappenkaart, die te gebruiken is in veel supermarkten. Wij zijn er voor tijdelijke noodhulp, maar onze voedselhulp blijkt structureler nodig terwijl we ons het liefst willen terugtrekken. Dit blijkt in de praktijk niet haalbaar.”

Partners onmisbaar

In 2023 kwamen er 25 nieuwe samenwerkingspartners bij. Inmiddels werkt het Rode Kruis samen met 90 partners. Vooral in de grote steden is het aantal samenwerkingen hoog. In Amsterdam zijn dit er 26, Rotterdam 14 en Utrecht 16. Deze partners zijn een onmisbare schakel tussen het Rode Kruis en de hulpvrager.

Het Rode Kruis wil graag met meer partners samenwerken om mensen van tijdelijke hulp te voorzien. Helaas zijn er nog steeds organisaties die hulpvragers moeten weigeren door het tekort aan boodschappenkaarten.

Goossens: “Om het aantal samenwerkingspartners uit te breiden en meer mensen te bereiken, is geld nodig. We willen komend jaar zoveel mogelijk mensen in voedselnood blijven helpen met een boodschappenkaart. Het liefst met een kaart die in alle levensmiddelenwinkels te gebruiken is.”

Boodschappenmaatje

Mensen kunnen zelf ook direct helpen. Het Rode Kruis biedt de mogelijkheid om één of meerdere maaltijden te doneren aan mensen in voedselnood in de vorm van een boodschappenkaart. Als boodschappenmaatje geven mensen financiële steun aan bijvoorbeeld een alleenstaande moeder, een gezin met meerdere kinderen of ouderen die niet genoeg geld overhouden voor een maaltijd. Boodschappenmaatje zijn kan al vanaf €2,50 per maand (dit staat gelijk aan één maaltijd volgens het NIBUD).