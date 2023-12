Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond klaar voor veilige jaarwisseling

'Laat onze mensen vooral veilig hun werk kunnen doen'

'We zijn er weer klaar voor, zoals je van ons mag verwachten. Al is het eigenlijk van de zotte dat er zoveel mensen klaar moeten staan voor een feestje van een paar uur,' aldus Arjen Littooij, algemeen directeur Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR). 'Het is geen geheim, maar ik ben geen voorstander van consumentenvuurwerk. Dit is allang niet meer onschuldig en veroorzaakt veel schade en letsel. Laat vuurwerk over aan professionals en laat onze mensen vooral veilig hun werk kunnen doen is mijn dringende oproep.'

Bezetting

De meldkamers van de brandweer en ambulancedienst werken dit jaar met 18 centralisten om het grote aantal meldingen te kunnen verwerken. Niet spoedeisende meldingen voor de brandweer worden door drie lokale meldkamers afgehandeld, zo wordt de werkdruk op de meldkamer verlicht. Gedurende de nacht staan bij de brandweer continu 220 vrijwilligers en 134 beroepsmensen klaar. Alle kazernes en voertuigen van de brandweer zijn volledig bezet door zowel beroeps als vrijwillige collega’s.

25 ambulances

Bij de ambulancedienst zijn 25 ambulances beschikbaar, dat zijn er 8 boven de normale bezetting. Voor eventuele grote incidenten zijn daarnaast ook nog 32 piketfunctionarissen inzetbaar.

Tijdens de vorige jaarwisseling zijn er 679 meldingen voor de brandweer behandeld en 237 meldingen voor de ambulancedienst.

Samenwerking

Op de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond kun je rekenen. Wij staan voor de veiligheid in onze regio. We voorkomen wat kan en komen in actie als het moet. De hulpdiensten in de regio Rotterdam-Rijnmond werken ook dit jaar weer intensief samen met de politie, gemeenten, DCMR en andere partners. Door samen te werken en te leren zijn we beter voorbereid op elke crisis. 'We staan 24 uur per dag klaar en zo kunnen we altijd direct actie komen, wanneer dat nodig is', aldus de VRR.