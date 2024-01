Veel misleidende claims bij eiwitrijke producten

Bij 25 van de 54 onderzochte levensmiddelen met bijbehorende website is sprake van misleiding of ernstige misleiding. Hiervoor heeft de NVWA officiële waarschuwingen gegeven en bestuurlijke boetes opgelegd. Ook moeten verpakkingen van deze producten en informatie op websites worden aangepast.

Voor dit onderzoek heeft de NVWA producten geselecteerd met de woorden “bron van eiwitten”, “eiwitrijk”, “proteïne” of “eiwit” op de voorkant van het etiket.

Bij etikettering van en reclame voor levensmiddelen is het verboden informatie te geven waardoor de koper wordt misleid. Claims die worden gebruikt, zijn gebonden aan Europese regelgeving. Zo moet een gezondheidsclaim concreet en wetenschappelijk onderbouwd zijn. Claims als: “een snackmoment voor bij de tv, waarbij je wel kunt zeggen dat je gezond bezig bent!” of “bomvol unieke ingrediënten die bijdragen aan een gezonde levensstijl” zijn niet concreet en ook niet onderbouwd. Daarom zijn ze niet toegestaan.

Medische claims - beweringen over het voorkomen, behandelen of genezen van een ziekte - zijn verboden bij het verkopen en aanprijzen van levensmiddelen. De vermelding over de aanwezigheid van extra eiwitten zijn bij alle levensmiddelen op de juiste manier gebruikt; er zaten voldoende eiwitten in het product.