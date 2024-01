Hoge Raad: Veroordeling en levenslange celstraf Willem Holleeder blijven in stand

Levenslange celstraf

'Dat geldt ook voor de door het hof opgelegde levenslange gevangenisstraf', zo heeft de Hoge Raad vandaag geoordeeld.

De zaak

Het hof heeft de verdachte schuldig bevonden aan de uitlokking van vijf moorden, een doodslag, een zware mishandeling en een poging tot moord, en aan deelname aan een criminele organisatie. De feiten hebben plaatsgevonden in de periode van 2002 tot en met 2006. Het hof legde de verdachte een levenslange gevangenisstraf op. Tegen deze veroordeling stelde de verdachte beroep in cassatie in bij de Hoge Raad.

Cassatie(klachten)

De advocaat van de verdachte vroeg de Hoge Raad de veroordeling in zijn zaak te vernietigen. Zij bestrijdt de uitspraak van het hof op meerdere punten. Onder meer wordt geklaagd over het oordeel dat de afspraken met de kroongetuigen en hun daaruit voortkomende verklaringen rechtmatig tot stand zijn gekomen en zonder schending van het recht op een eerlijk proces voor het bewijs konden worden gebruikt. Ook wordt geklaagd over het oordeel dat de verklaringen van de kroongetuigen betrouwbaar zijn. Daarnaast werden andere onderdelen van de bewijsconstructie aangevochten en werd geklaagd over het opleggen van een levenslange gevangenisstraf.

Oordeel Hoge Raad

De cassatieklachten over de rechtmatigheid van de kroongetuigenovereenkomsten en de betrouwbaarheid van de verklaringen van de kroongetuigen slagen niet. Voor de redenen daarvoor verwijst de Hoge Raad naar onderdelen van het advies van advocaat-generaal (AG) Spronken van 14 november 2023. Een korte samenvatting van die onderdelen is hieronder weergegeven.

'Klachten kunnen niet tot vernietiging vonnis leiden'

Ook de andere cassatieklachten falen. De Hoge Raad heeft deze klachten zonder inhoudelijke motivering afgedaan omdat ze niet tot vernietiging kunnen leiden en geen juridische belangrijke nieuwe vragen oproepen.

'Procedure heeft te lang geduurd'

Wel oordeelt de Hoge Raad dat de procedure te lang heeft geduurd. Maar omdat de opgelegde levenslange gevangenisstraf zich naar haar aard niet voor vermindering leent, volstaat de Hoge Raad met dat oordeel. Met de uitspraak van de Hoge Raad zijn de veroordeling en de levenslange gevangenisstraf definitief.