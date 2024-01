Brandweer zet blusrobot 'Brutus II' in bij grote brand Den Bosch

In een parkeergarage van het appartementencomplex Kasteel Velderwoude in de Haverleij is woensdagmorgen een grote brand uitgebroken.

Tegen muur gebotst

De brand is ontstaan doordat iemand in de parkeergarage met zijn auto tegen een muur aan botste. De bestuurder hiervan werd bij aankomst van de hulpverleners gereanimeerd. Het appartementencomplex ligt in een buitenwijk van Den Bosch.

Appartementen

Doordat er boven de parkeergarage appartementen zijn, heeft de brandweer opgeschaald naar grote brand. Dikke rookwolken die uit de garage komen vullen de woningen er boven. Deze zijn dan ook door de brandweer en politie ontruimd. Volgens de brandweer bevinden er zich boven de parkeergarage 52 woningen en 34 appartementen.

'Brutus II' ingezet

Vanwege de brand werd er flink opgeschaald en kwamen er meerdere brandweereenheden ter plaatse om de brand te bedwingen. Daarbij werd ook 'Brutus II', een blusrobot, ingezet.

Veel rookontwikkeling

Er is een NL-Alert afgegeven voor de omgeving met het advies om deuren en ramen gesloten te houden en ook de ventilatie uit te schakelen indien nodig. De brandweer is met groot materieel aanwezig om de brand te blussen. De brand is momenteel onder controle. Daarmee is ook de rookontwikkeling flink afgenomen.

Zorg voor de bewoners van wooncomplex

'Onze aandacht gaat nu uit naar de opvang van de bewoners. Daarvoor is opvang geregeld op het voormalig politiebureau aan de Beverspijken. En daar proberen we hen zo goed mogelijk te helpen. Het is uiteraard heel vervelend voor de betrokken bewoners', zo laat de gemeente Den Bosch woensdag weten.

Burgemeester

Jack Mikkers, burgermeester van Den Bosch, is naar de plek toe waar omwonenden worden opgevangen. Om met de mensen te spreken en te luisteren naar de vragen en zorgen. De mensen die gebruik maken van de opvang hoeven daar niet te blijven en kunnen ook naar bijvoorbeeld familie gaan.