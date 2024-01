Geluidwerende koepel voor vernieuwde radar in Friese Wier

Het militaire radarstation in het Friese Wier is voorzien van een geluidwerende koepel. Die overkapt de vernieuwde SMART-L-radar die deze week werd geplaatst.

Teveel geluid

De radar is verbouwd omdat de eerste versie teveel geluidshinder veroorzaakte. Inmiddels beschikt de installatie over een nieuwe aandrijving. Op suggestie van dorpsbewoners is onder meer de zogeheten vertanding aangepast. Die produceert minder geluid. In combinatie met de ‘dempende’ koepel verwacht Defensie de overlast voor inwoners te minimaliseren en te voldoen aan de wettelijke geluidsnormen.

Test

Na aansluiting op het netwerk van Nieuw-Milligen wordt getest of de installatie naar behoren werkt. Daarna bepaalt Defensie of de gewenste geluidsreductie is behaald. In dat geval is de radar begin maart van dit jaar operationeel. Een mobiel radarsysteem van de NAVO vervangt sinds oktober vorig jaar het radarstation in Wier om het luchtruim te bewaken.

Radarstations

Defensie gebruikt 2 radarstations om het Nederlandse luchtruim te bewaken en te beveiligen. Die in Wier is er voor Noord-Nederland. De zwaar verouderde radar in Nieuw Milligen verzorgt dekking in het zuiden. Het is de bedoeling dat die in 2026 wordt vervangen door een nieuwe radar in Herwijnen.