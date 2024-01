KNMI: Code Geel voor gladheid en zware windstoten

Zondagochtend is er kans op gladheid tussen 07.00 en 11.00 uur. Dit meldt het KNMI zaterdag.

Maandag zware windstoten

'Maandag aan het begin van de nacht om 00.00 uur tot de ochtend om 09.00 uur zijn er in bijna het hele land zware windstoten', aldus het KNMI.

Gladheid zondag

Zondagochtend is er kans op gladheid door lichte winterse neerslag, vooral in het noorden en midden. Vanaf zondagavond laat tot maandag halverwege de ochtend is er kans op zware windstoten uit een zuidwestelijke richting. Zowel van de gladheid als de windstoten kunnen verkeer en buitenactiviteiten hinder ondervinden.