Hond komt op miraculeuze wijze boven op dak van lift terecht

Een hond heeft een hachelijk 'avontuur' in een lift van een flat aan de Johannes Poststraat in het Utrechtse Soest op miraculeuze wijze overleefd.

Deur dichtgeslagen

De brandweer Soest & Soesterberg werd afgelopen week opgeroepen nadat een baasje met zijn hond de lift had genomen in het flatgebouw. 'Nadat het baasje uit de lift was gestapt bleef zijn hond achter en sloeg de deur dicht en verdween de lift met daarin de hond naar een andere etage', zo meldt de brandweer Soest & Soesterberg.

Hond 'verdwenen'

Toen de brandweer de lift opende bleek de hond te zijn verdwenen. Na een grondige inspectie door de brandweer bleek de hond zich boven op het dak van de zogenaamde liftkooi te bevinden.

Hond van dak van lift gehaald

Nadat de brandweer de lift handmatig had laten zakken kon via de geopende liftdeur de hond van het dak worden gehaald. Het dier bleek ogenschijnlijk niets te hebben opgelopen maar is voor de zekerheid door een dierenarts nagekeken.

Tussen liftkooi en liftschacht in

'Het is nog niet precies duidelijk hoe de hond op het dak van de lift terecht kon komen. Waarschijnlijk is de hondenriem waaraan hij vastzat en die tussen de deur en de liftschacht was blijven zitten losgeschoten toen de lift naar beneden ging. Daarbij is de hond op het dak van de lift terechtgekomen. Eenmaal weer boven werd de lift stilgezet', aldus de brandweer.