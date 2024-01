Vrouw steekt mes in been vriend

Een 29-jarige vrouw is maandagavond in Terneuzen aangehouden omdat ze kort daarvoor haar vriend met een mes in zijn been had gestoken.

Op maandag 23 januari 2024 om 21.50 uur werd een surveillance-eenheid naar de Mr. F.J. Haarmanweg gestuurd. In een hotel zou iemand gestoken zijn met een mes. Toen de agenten ter plaatse waren troffen ze een vrouw. Die gaf aan dat ze haar vriend had gestoken. De vriend bleek al op eigen gelegenheid naar een dokter te zijn gegaan met een wond in zijn been. De vrouw werd als verdachte van het steekincident aangehouden en het mes waarmee gestoken was is in beslag genomen. Het slachtoffer kwam ook ter plaatse en deed aangifte tegen zijn vriendin. Volgens beide zou de relatie nu echt over zijn.