Snelle aanhoudingen na melding over sextortion

Het slachtoffer in de zaak verscheen aan het einde van de middag aan de balie van een politiebureau. Ze gaf aan dat een onbekend persoon haar telefonisch had benaderd en haar onder de druk zette om naar een afspraak met hem te komen. Wanneer het slachtoffer niet op zou komen dagen, dan ging deze persoon seksueel getinte foto’s van het slachtoffer delen met anderen, zo dreigde hij. Het slachtoffer schrok, was bang en schaamde zich, maar besloot uiteindelijk toch de hulp van de politie in te schakelen. Het moment dat ze zich meldde, was ook het moment dat ze bij de afspraak had ‘moeten’ zijn. De betrokken agenten besloten daarom meteen door te pakken en zelf naar de afspraak te gaan.

Achtervolging

Op de locatie van de afspraak wisten agenten een auto te lokaliseren waar mogelijk een verdachte inzat en ze benaderden het voertuig. Zodra er contact werd gemaakt met de bestuurder, sloeg hij op de vlucht. De achtervolging werd ingezet, waarbij de bestuurder gevaarlijk rijgedrag vertoonde en verschillende delen van Amsterdam werden doorkruist. Uiteindelijk wisten agenten de auto te stoppen en konden de twee inzittenden worden aangehouden.

Verdachten

De aangehouden verdachten betreffen allebei mannen van 21 jaar uit Amsterdam. Zij worden verdacht van afpersing/chantage. Inmiddels zijn de mannen weer heengezonden, maar zij blijven verdachten in het onderzoek. De recherche doet dat verdere onderzoek naar de zaak. Aan het slachtoffer in deze zaak wordt door politie in samenwerking met andere partijen nazorg verleend.