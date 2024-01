Aanhouding na achtervolging met hoge snelheid in Landgraaf

Rond 23:00 uur probeerde het team twee voertuigen te controleren bij de grensovergang op de Grensstraat in Landgraaf. De voertuigen, een witte BMW met Nederlands kenteken gevolgd door een zwarte BMW met Duits kenteken, negeerden het stopteken. Dit resulteerde in een achtervolging over de Europaweg-Zuid richting Eygelshoven, waarbij snelheden tot 150 km/u werden bereikt.

De achtervolging kwam tot een abrupt einde in Eygelshoven, waar de bestuurder van de zwarte BMW crashte tegen een lantaarnpaal. Uit informatie verkregen via de Duitse meldkamer bleek dat deze BMW recent gestolen was bij een autodealer in Duitsland.

De Koninklijke Marechaussee in Maastricht doet verder onderzoek in deze zaak.