Drie voertuigen botsen op A50

Op de snelweg A50 bij Sint-Oedenrode vond zaterdagmiddag rond 17.50 uur een verkeersongeval plaats met drie voertuigen. Twee personenauto’s stonden met hun neus de verkeerde kant op en er was ook een bestelbus bij betrokken. Een ambulance kwam ter plaatse maar niemand raakte gewond.

De twee rijstroken van Veghel richting Sint-Oedenrode raakte verspert, het verkeer moest over de vluchtstrook om het ongeval heen. Ook lag de rijbaan vol met zand, wat uit de middenberm de rijbaan op was gespat. Een bergingsbedrijf heeft alle drie de voertuigen geborgen. Onderzoek moet uitwijzen wat de toedracht is geweest.