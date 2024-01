Nationale holocaust herdenking in Amsterdam

Voorafgaand aan de kranslegging liep het een groot gezelschap van het Stadhuis richting het Spiegelmonument. Hier werden toespraken gehouden door onder andere voorzitter van het Nederlands Auschwitz Comité, Jacques Grishaver, demissionair premier Mark Rutte en burgemeester Halsema.

In de toespraak van burgemeester Halsema haalde zij het groeiende antisemitisme aan in de stad. ‘ De volkerenmoord op joden, Roma en Sinti is met niets in de geschiedenis vergelijkbaar. Maar zij is een waarschuwing voor de hele mensheid, nu en in de toekomst, over de gevolgen van haat, uitsluiting, racisme en discriminatie, van wie dan ook.’