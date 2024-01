Appartementencomplex instabiel na explosie, zoektocht naar 3 vermisten duurt langer

Na de heftige explosie in het Rotterdams appartementencomplex aan de Schrammenkamp is, nadat de brand was geblust, vanmorgen door de Forensische Opsporing begonnen met het onderzoek.

3 vermisten

'De eerste prioriteit van dit onderzoek is gericht om de drie vermisten personen te traceren en om eveneens vast te tellen hoe dit alles heeft kunnen gebeuren', zo meldt de politie dinsdag.

Gebouw instabiel

Op dit moment blijkt dat het complex te instabiel is om veilig in te werken. De bouwconstructie is dusdanig door de klap vernield dat het voor een ieder te gevaarlijk is om het pand te betreden. Er is vannacht door de brandweer geprobeerd om met een drone beeld te krijgen van de vermisten. De beelden gaven helaas geen duidelijkheid. Ook het zoeken met honden gaf nog onvoldoende duidelijkheid.

Familieagent

Om de familieleden bij te staan en goed te informeren over alle onderzoek stappen die plaatsvinden en nog plaats gaan vinden is een familieagent het eerste aanspreekpunt. Dit is een agent die hierin extra is geschoold.

Plaats Delict

De brokstukken werden vannacht na de gigantische klap, twee straten verderop aangetroffen. Hierdoor moest een heel groot gedeelte rondom het pand worden afgezet om alles veilig te stellen. Vanmiddag is door de Forensische Opsporing aangegeven dat zij die brokstukken gaan verplaatsen zodat een kleinere plaats delict ontstaat. De sporen die in de directe omgeving waren zijn zo veiliggesteld.

Langdurend onderzoek

'Hoe moeilijk ook voor de familie van de vermisten wordt er door de experts vanuit gegaan dat het onderzoek geruime tijd in beslag zal nemen. Zoals het er nu uitziet moet het pand zorgvuldig worden ontmanteld om zo bij de eventueel vermisten en hopelijk de oorzaak van dit incident te komen', aldus de politie