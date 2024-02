Identiteit verdachten bedreiging buschauffeur bekend

Utrecht - De identiteit van de drie verdachten die op zaterdagavond 11 november een buschauffeur bedreigden en bespuugden is bekend. De recherche kreeg meerdere tips binnen na het delen van de beelden van de verdachten.

Een van de verdachten meldde zich bij de politie na het zien van de uitzending van opsporingsprogramma Bureau Hengeveld op 24 januari. De identiteit van de overige twee verdachten kon worden achterhaald naar aanleiding van tips. De drie jongens zijn 15, 16 en 16 jaar oud.

Omdat de identiteit van alle verdachten nu bekend is zijn de beelden offline gehaald.

Wat was er gebeurd?

Zaterdag 11 november stopt een buschauffeur bij een bushalte in Kanaleneiland-zuid. Jongens die instappen checken niet in en de man zegt er wat van. Dit moest hij bekopen met gespuug en vernieling aan zijn bus.