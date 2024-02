Auto uitgebrand na explosie Amstelveen

Amstelveen - Zaterdag 27 januari zijn bewoners van de Stelvio in Amstelveen flink geschrokken van een explosie. Gelukkig is hierbij niemand gewond geraakt, wel is een geparkeerde auto volledig uitgebrand.

Tegen middernacht klinkt een harde knal in de wijk en worden de hulpdiensten gealarmeerd. Als politieagenten arriveren, zien zij dat een auto en een voortuin in brand staan. De politie zet de omgeving daarom ruimschoots af. De brandweer is ook vrij snel in de Stelvio en blust de branden. De auto is total loss verklaard.

Onderzoek

De politie heeft direct buurtonderzoek verricht en daaruit is gebleken dat vermoedelijk meerdere personen bij dit incident zijn betrokken. Ook zouden mogelijk één of twee scooters kort na de explosie zijn weggereden. Het ontplofte explosief is vermoedelijk zwaar vuurwerk.

De recherche heeft de zaak overgenomen en komt graag in contact met getuigen die iets hebben gezien of gehoord.