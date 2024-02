Chemicaliën voor bewerken cocaine in loods Ulvenhout

Ulvenhout - Tijdens een bestuurlijke controle in een loods aan de Kraaijenbergsestraat is vanmiddag een grote hoeveelheid chemicaliën aangetroffen. De politie vermoedt dat het gaat om stoffen die gebruikt worden bij het bewerken van cocaïne. Er zijn geen aanhoudingen verricht. De politie stelt een onderzoek in.

De politie kreeg via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) recent een melding dat rond een loods in Ulvenhout een zoetige chemische geur zou hangen. Daarom werd besloten om vandaag, donderdag 1 februari 2024, samen met medewerkers van de gemeente Breda een bestuurlijke controle in te stellen. In de loods zijn onder meer 15 IBC 1000-liter vaten aangetroffen met chemicaliën. Medewerkers van de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen zijn ter plaatse gekomen om een nader onderzoek in te stellen. Vermoedelijk gaat het om materialen die gebruikt worden bij een cocaïne wasserij.