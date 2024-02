Bijna 95% leden stemt voor nieuwe cao woningcorporaties

Na een aantal succesvolle acties en stakingen in verschillende regio’s in Nederland sloten FNV Bouwen & Wonen, CNV Vakmensen en De Unie op 18 januari een onderhandelingsresultaat voor een nieuwe cao met Aedes, de landelijke branchevereniging van woningcorporaties.

De corporatiemedewerkers werden beloond met 10% loonsverhoging. Inmiddels zijn alle stemmen gesteld en blijkt dat bijna 95% van de leden voor de nieuwe cao heeft gestemd.

Hard voor geknokt

FNV cao-onderhandelaar Janneke Waage: ‘Het is duidelijk dat onze leden zeer tevreden zijn met deze nieuwe cao. We hebben er ook hard voor geknokt met zijn allen om het enorme koopkrachtverlies door de cao-afspraken uit 2022 en 2023 te repareren. Dit is wat de leden wilden en waar ze vonden dat ze recht op hadden. Ik ben blij dat die nieuwe cao er nu is. Zeker als je ziet dat de onderhandelingen moeizaam verliepen. Er is nu een flinke structurele loonsverhoging afgesproken voor iedereen. Hierdoor wordt de koopkracht van de corporatiemedewerkers in belangrijke mate hersteld.’

Loonontwikkeling

De loonsverhoging van 10% gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2024. De cao loopt tot 1 april 2025. Aanvullend krijgen werknemers die dat op dit moment nog niet hebben voor het eerst een eindejaarsuitkering van 2%. Deze wordt uitbetaald in december 2024. Verder gaat ook de vergoeding voor de bereikbaarheidsdiensten omhoog met 10%. Ook de thuiswerkvergoeding wordt per 1 februari verhoogd naar het fiscale maximum.

Addertjes onder het gras vandaan gehaald

Aedes had eerder al 10% geboden, maar in de praktijk bleek dat een veel lagere loonsverhoging te zijn. Voor een groot deel van de medewerkers zelfs maar 7%. ‘Die addertjes hebben we nu onder het gras vandaan gehaald’, zegt Waage daarover. ‘Dit is echt een structurele loonsverhoging van 10% voor alle werknemers.’

‘Aanpassingsbedrag’ verdwenen

Een van de zaken die is vervallen is het zogenoemde ‘aanpassingsbedrag’. Dit hield in dat een grote groep werknemers minder loonsverhoging kreeg dan in de cao was afgesproken. Dit omdat hun salaris hoger was dan het maximum voor nieuwe werknemers. ‘Dat aanpassingsbedrag was al langere tijd een graat in mijn keel’, zegt Waage daarover. ‘Het is goed dat dat nu verdwijnt.’

Acties steun in de rug

De cao-onderhandelaar van de FNV voelde zich gesteund door de grote opkomst bij acties op verschillende plaatsen in Nederland. ‘Vooral om aan werkgevers duidelijk te maken dat het investeren in de koopkracht van medewerkers belangrijk is voor de toekomst van de corporatie’, zegt ze daarover. ‘Het is mooi om te zien dat we samen sterk staan.’

Deze cao gaat gelden voor circa 28 duizend werknemers van woningcorporaties.