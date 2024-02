Twee verdachten aangehouden naar aanleiding van de explosie in Maarssen

De bewoners waren thuis toen zij een ontzettend harde knal hoorden. Ze ontdekten al gauw dat hun voordeur in zijn geheel ontzet was door de explosie. Direct alarmeerden zij de politie.

Twee verdachten aangehouden

Een man en een vrouw zijn gisterochtend aangehouden. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de explosie op 17 januari. De verdachten kwamen uit onderzoek naar voren.

Géén verbanden met eerdere explosies

De recherche heeft de explosie nog in onderzoek, maar ziet op dit moment geen verbanden met eerdere explosies in Maarssenbroek. De recherche komt dan ook nog steeds graag in contact met mensen die meer weten over dit incident of andere incidenten.