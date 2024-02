Update: Man (23) aangehouden in onderzoek bij aanrijding omgekomen meisje (14) in Epe

Even voor middernacht is in het Gelderse Epe een meisje op de fiets aangereden door een auto toen zij wilde oversteken op de Hoofdstraat. Ondanks dat de hulpdiensten snel ter plaatse waren is het 14-jarige slachtoffer komen te overlijden.