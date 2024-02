Nederlandse marineschepen varen uit voor grootste NAVO-oefening in geschiedenis

Steadfast Defender

'Ze nemen deel aan Steadfast Defender. Dat is de grootste NAVO-oefening sinds de Koude Oorlog. In de komende maanden nemen er 5.000 Nederlandse militairen aan deel', zo meldt het ministerie van Defensie maandag.

Nordic Response

Beide marineschepen nemen deel aan Nordic Response, een onderdeel van Steadfast Defender, dat zich zowel op land als op zee afspeelt. In totaal zijn hier circa 800 Nederlandse militairen bij betrokken.

Eenheden aan land brengen

Ze oefenen onder meer amfibische operaties. Daarbij worden eenheden van het Korps Mariniers aan land gebracht door het transportschip Zr.Ms. Johan de Witt. Het schip Zr.Ms. Karel Doorman zorgt voor logistieke ondersteuning.

Aanval op NAVO-lidstaat

Steadfast Defender 2024 bestaat uit verschillende van dit soort deeloefeningen. Alle 31 NAVO-landen en Zweden doen mee, in totaal 90.000 militairen. Ze trainen de mogelijke reacties bij een aanval op 1 van de NAVO-lidstaten.

Van februari to en met mei

Steadfast Defender duurt van februari tot en met mei en bestrijkt duizenden kilometers, van het noordpoolgebied tot oostelijke flank van het NAVO-verdragsgebied. Militairen met kennis van alle domeinen werken hierbij samen: maritiem, land, lucht, ruimte en cyber.

75-jarige verjaardag

Behalve de 2 schepen van de marine, doen er vanaf april ook zo’n 4.500 landmachtmilitairen van onder meer 3 Nederlandse gevechtsbrigades mee. Zij zijn actief in Duitsland, Polen en Litouwen. Daar wordt het snel verplaatsen van grote landmachteenheden geoefend. Een eenheid van de luchtmobiele brigade neemt in mei deel aan een grote oefening in Hongarije en Roemenië. Steadfast Defender vindt plaats op een bijzonder moment. Op 4 april bestaat de NAVO 75 jaar.