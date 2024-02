Grote hoeveelheid verdovende middelen gevonden in bedrijfspand

Inval

De politie viel op donderdagmiddag 22 februari het pand binnen, omdat uit onderzoek naar voren kwam dat daar mogelijk verdovende middelen zouden liggen. In het bedrijfspand vond de politie inderdaad een grote hoeveelheid verdovende middelen, evenals allerlei goederen die gebruikt kunnen worden voor het verpakken van drugs. De politie nam daarnaast een speedboat en een grote kluis in beslag.

Aanhouding

Op het moment van de inval was er één persoon in het pand aanwezig, een 26-jarige man uit Amsterdam. Hij is aangehouden en zit vast in beperkingen. Dat wil zeggen dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. De politie doet verder onderzoek en sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit.