Aantal verkeersboetes in 2023 fors gestegen, vooral voor bellen in auto

Het aantal verkeersovertredingen in 2023 is fors gestegen ten opzichte van het jaar ervoor.

Ruim 300.000 meer dan in 2022

Er zijn vorig jaar 8.463.917 verkeersboetes uitgeschreven door de politie en het Parket Centrale Verwerking Openbaar Ministerie, ruim 300.000 meer dan in 2022. 'De stijging komt vooral door de strengere handhaving van het verbod op appen in het verkeer', zo meldt de politie donderdag.

Bellen in de auto of op de fiets

De meest prominente stijger in verkeersovertredingen vorig jaar was het bellen in de auto of op de fiets. 'Dit steeg van ruim 21.000 bekeuringen naar bijna 200.000. De politie heeft het afgelopen jaar fors ingezet op de handhaving van het verbod op bellen achter het stuur en op de fiets', aldus de politie.

Autoluwe zones

Ook was het rijden in een gebied waar het niet mag een veelvoorkomende overtreding. Denk aan het inrijden van autoluwe binnensteden of milieuzones. Vorig jaar werden hier zo’n 130.000 boetes meer voor uitgeschreven dan in 2022. Het aantal bekeuringen voor het niet dragen van een helm met steeg met bijna 50.000. Sinds januari 2023 is het verplicht om op een snorfiets een helm te dragen.

Veel snelheidsovertredingen

De meeste boetes (6,5 miljoen) werden uitgeschreven voor snelheidsovertredingen. Trajectcontrole overtredingen zijn voor het tweede jaar oprij gedaald. De daling is vooral zichtbaar op N-wegen, de provinciale wegen.

‘Kom veilig thuis’

‘We blijven samen met onze partners onverminderd handhaven op deze overtredingen’, reageert Willybert Oor, landelijk portefeuillehouder verkeer bij de politie. ‘Dat is gezien de stijging van het aantal verkeersovertredingen nog steeds hard nodig. We zijn iedere dag zichtbaar en minder zichtbaar op de wegen aanwezig. Snelheid en afleiding in het verkeer zijn twee van de meest voorkomende oorzaken van verkeersongevallen. Houd je aan de snelheid en zorg dat je niet afgeleid bent als je deelneemt aan het verkeer. Kom veilig thuis.’