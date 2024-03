Marine ingezet voor veiligheid en vrije doorvaart in Rode Zee

Luchtverdedigings- en commandofregat

Het luchtverdedigings- en commandofregat moet daar vanaf eind maart een bijdrage leveren aan de veiligheid en vrije doorvaart. Daarnaast onderzoekt het kabinet of Zr.Ms. Karel Doorman tussen eind april en eind augustus dit jaar ook kan worden ingezet in het gebied. Dat melden de ministers Ollongren, Bruins Slot (Buitenlandse Zaken) en van Leeuwen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Aanvallen van Houthi’s op schepen

Nederland maakt zich grote zorgen over de aanvallen van de Houthi’s op commerciële en marineschepen in de regio. Deze week zijn hierbij voor het eerst ook dodelijke slachtoffers gevallen. De Rode Zee is een cruciale route voor de scheepvaart tussen het Suezkanaal en de Indische Oceaan. Nederland heeft bovendien een direct economisch belang bij het veilig en ongehinderd transport van goederen over zee. Als dat niet mogelijk is krijgen Nederlandse consumenten waarschijnlijk te maken met grote prijsstijgingen op producten.

Missies

Het kabinet wil om het jaar een marineschip naar de Indo-Pacific sturen. Zr.Ms Tromp, met aan boord de NH90-maritieme gevechtshelikopter, staat gepland voor deze wereldreis en passeert de Rode Zee. Het kabinet zet het fregat daarom ongeveer 25 dagen in voor de maritieme operatie Prosperity Guardian. Deze door de Amerikanen geleide operatie heeft als doel aanvallen van de Houthi’s af te slaan. Ook ondersteunt het fregat de EU-operatie Aspides. Beide operaties dienen hetzelfde doel. Voor Aspides levert het fregat ‘associated support’. Dat houdt in dat het schip niet onder het bevel van de operatie valt, maar wel informatie deelt en op verzoek ondersteunt.

Dreiging

Zr.Ms. Tromp gaat inkomende raketten en drones bestrijden en krijgt dus te maken met het hogere geweldsspectrum. De eenheid is getraind om met de risico’s om te gaan. Het schip is uitgerust met verdedigingsmiddelen tegen de diverse dreigingen. Zaterdag 9 maart vertrekt Zr.Ms. Tromp uit Den Helder. De inzet start in de Rode Zee, waar het schip rond eind maart zal aankomen.

Zr.Ms. Karel Doorman

Daarnaast is het kabinet voornemens om het ‘Joint Logistic Support Ship’ Zr.Ms. Karel Doorman in te zetten voor Operatie Aspides en het leveren van ‘associated support’ aan operatie Prosperity Guardian. De Tweede Kamer wordt naar verwachting zo snel mogelijk over de eventuele inzet geïnformeerd.