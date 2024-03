Lenzen voor beginners: tips voor eerste gebruikers

Je weet het maar al te goed. Je ogen zijn een van de belangrijkste zintuigen. Daarom is het meer dan logisch dat je er maar al te graag alles aan doet om je zicht optimaal te houden. Als je net begint met contactlenzen, kan het dragen ervan misschien een beetje spannend zijn. En of je nu overstapt van een bril naar lenzen of voor het eerst hulpmiddelen voor het zicht gaat gebruiken. Er zijn enkele belangrijke tips die je kunt volgen om de overgang soepel te laten verlopen en comfortabel te blijven tijdens het dragen van lenzen. We lichten er een paar verder voor je toe in dit blog.

Het begint allemaal met het bezoeken van een optometrist

Voordat je contactlenzen gaat dragen, maak je als eerste een afspraak met een optometrist. Hier ben je aan het juiste adres voor het doen van een onderzoek. Een specialist beoordeelt de gezondheid, bepaalt de juiste sterkte en leert hoe je contactlenzen gebruikt. Zo weet je zeker dat je de juiste lenzen koopt en dus niet te maken krijgt met een verkeerde sterkte, wat het zicht weer kan belemmeren.

Er zijn verschillende soorten lenzen waar je uit kunt kiezen

Weet je precies wat je sterkte is? En kun je daardoor meteen aan de slag gaan met de lenzen bestellen? Er zijn verschillende soorten contactlenzen beschikbaar. Je kunt daarbij denken aan:

• Zachte lenzen

• Harde lenzen

• Daglenzen

• Maandlenzen

Wat is de beste keuze voor jou? Praat met je optometrist over jouw levensstijl, ooggezondheid en voorkeuren om de juiste lenzen voor jou te vinden. Probeer verschillende lenstypes uit om te bepalen welke het meest comfortabel en geschikt zijn om te dragen. Want alleen op deze manier beleef je er maximaal plezier van.

Houd je lenzen altijd schoon en voorkom irritaties aan de ogen

Of je nu regelmatig in de sportschool te vinden bent, vaak van en naar werk moet autorijden of in je vrije tijd graag gaat borrelen met vrienden. Je wilt optimaal kunnen genieten van de lenzen, zonder dat ze voor enige vorm van hinder zorgen. Het is daarom enorm belangrijk om je contactlenzen schoon te houden. Waarom? Op deze manier kun je namelijk infecties aan je ogen en irritaties net even wat makkelijker voorkomen. Volg de aanbevelingen van je optometrist voor het reinigen en desinfecteren van je lenzen Zo ontvang je bijvoorbeeld een geschikt flesje lenzenvloeistof en een doosje, waar je de lenzen opbergt wanneer je ze niet draagt. Vermijd daarnaast ook het gebruik van water of speeksel om je lenzen te reinigen, aangezien dit bacteriën kan bevatten die schadelijk kunnen zijn voor jouw ogen.