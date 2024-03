Minister Schouten start campagne over risico’s achteraf betalen tijdens Week van het Geld

Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) is op vrijdag 15 maart aanwezig tijdens het slotevenement van de Week van het geld in de Beurs van Berlage in Amsterdam. Tijdens het evenement lanceert zij de nieuwe overheidscampagne tegen achteraf betalen. Ook presenteren jongeren hun ideeën om geldproblemen bij leeftijdsgenoten tegen te gaan. Koningin Máxima is daarbij aanwezig en rijkt prijzen uit aan de teams met de beste ideeën.

Tijdens de Week van het geld zetten duizenden scholen zich in om kinderen en jongeren te leren over de omgang met geld, met dit jaar als thema: Hoe ben jij je GELD de BAAS? Op vrijdag 15 maart vindt een groots slotevenement plaats in Amsterdam. Minister Carola Schouten lanceert hier de nieuwe SZW-campagne ‘Je Geld de Baas’, die het ministerie start samen met Wijzer in Geldzaken. De campagne richt zich op jongeren tussen de 15 en 21 jaar en informeert hen over de risico’s van achteraf betalen om zo geldproblemen te voorkomen. Hiervoor wordt de ‘Betaal Later Kater’ geïntroduceerd, een chagrijnige kater die aan je spullen blijft hangen zolang je je rekening niet hebt betaald.

Problemen door achteraf betalen

De afgelopen jaren is het aantal jongeren met betalingsproblemen fors toegenomen. Dat komt onder meer door populaire betaalapps die achteraf betalen aanmoedigen. De slimme en verleidelijke marketing van dit soort bedrijven richt zich sterk op jongeren. Maar achteraf betalen brengt ook risico’s met zich mee. Bedragen kunnen snel oplopen, het gevaar is dat jongeren zonder dat ze het door hebben in de schulden raken. Onderzoek van Wijzer in Geldzaken laat zien dat tien procent van de jongeren tussen de zestien en negentien jaar wel eens financiële problemen heeft door kopen op afbetaling.

Ideeën van jongeren

Op het slotevenement presenteren groepen scholieren en mbo-studenten hun ideeën voor een campagne om geldproblemen bij hun leeftijdsgenoten te voorkomen. Ze pitchen deze ideeën aan een jury bestaande uit onder meer minister Schouten en Nibud-directeur Arjan Vliegenthart. Zij kiezen hieruit twee winnaars. De jongeren met de beste ideeën mogen met het ministerie meedenken over het volgende onderwerp van de campagne ‘Je Geld de Baas’.