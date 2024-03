Politie treft honderden lachgasflessen aan in garagebox

Dinsdag zijn in Nootdorp in een garagebox aan de Industrieweg honderden lachgasflessen aangetroffen.

Onderzoek

'Het onderzoek is in volle gang en de politie komt graag in contact met mensen die de afgelopen tijd iets opvallends hebben gezien in de omgeving van de Industrieweg', zo meldt de politie woensdag.

Deurwaarder

De politie kwam de lachgasflessen op het spoor toen agenten een deurwaarder assisteerden bij de ontruiming van het pand vanwege achterstallige huur. Er zijn 633 volle en nog eens 100 lege en deels gevulde lachgasflessen aangetroffen. Deze zijn in beslag genomen. De burgemeester is voornemens het pand te sluiten.

Aanhouding Hagenaar

In het pand trof de politie niemand aan. Een man die zich in de omgeving van de garagebox verdacht gedroeg en vervolgens wegreed, kreeg een stopteken en is aangehouden. Het gaat om een 31-jarige man uit Den Haag.