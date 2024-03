Nederlandse F-35’s schitteren tijdens ‘levensechte’ Red Flag oefening

F-35 gevechtsvliegtuigen

'Voor het eerst doen F-35 gevechtsvliegtuigen van de Koninklijke Luchtmacht eraan mee. Zij vliegen samen met de Amerikanen vanaf Nellis Air Force Base in Las Vegas. De training staat bekend als realistisch en levensecht', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

“Hierboven is het compleet oorlog”, zegt detachementscommandant luitenant-kolonel-vlieger Pascal ‘Smiley’ Smaal. Met dank aan de Amerikanen, die Red Flag met een overdaad aan middelen ondersteunen. Vliegers verkeren constant in de waan aan een echte luchtoorlog deel te nemen. Dat komt door de realistische scenario’s en deelname van onder meer zware bommenwerpers. Ook zijn er AWACS-radarvliegtuigen en toestellen om vijandelijk radioverkeer te storen.

Stealth

Volgens de overste is Red Flag een perfecte gelegenheid om de kwaliteiten van de F-35 tot zijn recht te laten komen. Zijn stealth eigenschappen maken het toestel minder gevoelig voor vijandelijke luchtverdediging. Het kan hierdoor doelen van dichtbij met grote precisie uitschakelen. “Met de F-16 is dat onmogelijk omdat-íe vanaf de grond vrij snel wordt opgemerkt. Daarbij is de F-35 in staat om een doelwit ook bij nacht en overdag bij slecht zicht met grote trefkans aan te vallen.”

Andere sterke eigenschap van de F-35 is zijn mogelijkheid om sensor-informatie te delen met andere toestellen. Vliegers zijn zich zo meer bewust van wat er om hen heen gebeurt.

Script

Het script tijdens Red Flag is vooral gericht op het opzetten van een effectieve luchtverdediging en het uitschakelen van vijandelijke toestellen. Daarnaast gaat het om het penetreren in vijandelijk luchtruim en het afwerpen van bommen.

Red Flag is de grotere uitvoering van Frisian Flag, die jaarlijks op vliegbasis Leeuwarden wordt gehouden. Ook bij de Nederlandse variant staat samenwerken met buitenlandse luchtmachten en het gezamenlijk opzetten van een luchtverdediging centraal. Red Flag duurt nog tot 22 maart.

Aan Red Flag nemen 13 Nederlandse F-35’s deel. 8 zijn afkomstig van vliegbases Leeuwarden en Volkel. 5 maken deel uit van het Nederlandse Opleidingsdetachement op Luke Air Force Base in Phoenix, Arizona. Aan de 2 weken durende Amerikaans/Nederlandse oefening doet een detachement van 150 man mee.