Celstraffen tot 26 jaar onder meer voor rol bij moord op advocaat Wiersum

De 30-jarige Anouar T. is veroordeeld tot 26 jaar gevangenisstraf voor onder andere medeplichtigheid aan de moord op advocaat Derk Wiersum. De voorbereiding van moord, het helen van auto’s en een poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade werden gepleegd binnen het kader van een criminele organisatie. Anouar T. was de leider van deze organisatie.

Strafzaak Buizerd/Pulheim

De strafzaak bestaat uit twee deelonderzoeken, die op enig moment zijn samengevoegd. Het begon met het onderzoek Buizerd naar aanleiding van de diefstal van een auto. Dit resulteerde in verschillende zaken over diefstal dan wel heling van voertuigen. Naast heling draait het in dit onderzoek ook om een zware mishandeling met voorbedachten rade. De tweede strafzaak, Pulheim, draait om de moord op advocaat Wiersum. De uitvoerders van die moord zijn al veroordeeld. Op 23 februari 2023 is hen 30 jaar gevangenisstraf opgelegd door het gerechtshof Amsterdam. Anouar T. was toen al een van de verdachten, maar zijn zaak is afgesplitst van de twee uitvoerders. Na de moord op Wiersum bleek er een link te bestaan tussen de twee zaken. De auto die gebruikt zou zijn bij de voorverkenningen voor de moord bleek een van de gestolen voertuigen te zijn uit de zaak Buizerd.

Professionele voorbereiding moord

De moord op de advocaat is professioneel voorbereid. De omgevingen van zijn kantoor en zijn woning zijn wekenlang verkend. Daarbij werd gebruikgemaakt van een gestolen auto met valse kentekenplaten en er werd gecommuniceerd via verschillende PGP-telefoons. Deze gestolen auto stond in die periode op meerdere momenten in de garagebox die Anouar T. huurde. De rechtbank concludeert dat Anouar T. de gestolen auto ter beschikking stelde en gaat ervan uit dat T. moet hebben geweten waarvoor die auto gebruikt werd; namelijk het observeren van Wiersum. De rechtbank beschouwt de voorverkenningen als effectief voor de uiteindelijke moord. Anouar T. maakt zich daarmee schuldig aan medeplichtigheid aan de moord op de advocaat.

Mishandeling

Daarnaast wordt Anouar T. samen met vijf medeverdachten veroordeeld voor het medeplegen van een poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade van een man op 30 oktober 2019 in Utrecht. Drie personen met bivakmutsen sloegen het slachtoffer met onder meer een honkbalknuppel en een moker. Het is aan het ingrijpen van omstanders te danken dat het letsel van het slachtoffer niet ernstiger was. De poging tot zware mishandeling met voorbedachten rade vond plaats in het kader van de criminele organisatie. Twee andere verdachten worden veroordeeld voor het voorbereiden van medeplegen van zware mishandeling met voorbedachten rade.

Straffen

De rechtbank veroordeelt Anouar T. tot 26 jaar gevangenisstraf voor het leiden van een criminele organisatie in de periode van juni 2019 tot en met november 2019 die gericht was op het plegen van misdrijven, waaronder het helen van auto’s en een poging tot zware mishandeling. Hij wordt ook veroordeeld voor betrokkenheid bij de moord op advocaat Wiersum in september 2019 in Amsterdam. De straffen van de acht medeverdachten in deze zaak variëren van 7 jaar tot 208 dagen.