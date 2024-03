Man (37) in Rotterdamse woning doodgestoken

Zaterdagochtend heeft de politie een 35-jarige vrouw aangehouden die er van verdacht wordt een 37-jarige man in een woning aan de Brautrigramstraat in Rotterdam te hebben doodgestoken.

Melding

De politie kreeg zaterdagochtend rond 07.30 uur een melding binnen van een steekincident in een woning aan de Brautigramstraat. Agenten troffen in de woning een zwaargewonde man aan. Reanimatie mocht helaas niet meer baten. De 37-jarige man uit Rotterdam is in de woning overleden. Een 35-jarige vrouw uit Rotterdam is aangehouden.

Forensisch onderzoek

Op dit moment doet de politie onderzoek naar het incident. Hierbij wordt er gesproken met getuigen en vindt er sporenonderzoek plaats door Forensisch Opsporing.