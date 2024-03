NK Tegelwippen van start met Nederlands record snelwippen

In hoog tempo tegels eruit, groen erin. Dat staat centraal bij de jubileumeditie van het NK Tegelwippen dat vandaag start en loopt tot en met 31 oktober 2024. Dit jaar heeft een recordaantal van meer dan 175 gemeenten zich aangemeld voor deelname. Gedurende het komende half jaar zullen deze gemeenten massaal tegels verruilen voor groen, waaronder gras, bloemperken, bomen en geveltuinen. Met de verwachting dat de 10 miljoenste tegel al vroeg in de zomer wordt gewipt, wordt er gespannen uitgekeken naar welke gemeente als eerste deze mijlpaal zal bereiken. De aftrap van het kampioenschap vindt vandaag plaats, met als ultiem voorbeeld het vestigen van het eerste Nederlandse record snelwippen.

Wie wipt het meest?

Sinds de eerste editie van het NK Tegelwippen in 2020 zijn in Nederland bijna 9 miljoen tegels verwijderd. Dat zijn ongeveer 160 voetbalvelden aan groen erbij. Het woord tegelwippen heeft zelfs een plek veroverd in de Dikke van Dale en ook onze zuiderburen zijn sinds vorig jaar in de ban van het tegelwippen. Het Vlaamse kampioenschap maakte afgelopen jaar een spectaculaire entree met bijna 3 miljoen gewipte tegels. Het komende half jaar worden tijdens beide kampioenschappen opnieuw miljoenen tegels vervangen door groen. De standen worden bijgehouden op de website, de teller vind je hier.

Verkoeling en wateropvang

Met creatieve acties zetten gemeenten zich in om hun inwoners te ondersteunen bij de groene transformatie. “Meer groen in steden en dorpen kent namelijk veel voordelen voor de gezondheid en voor de biodiversiteit,” zegt Remco Moen Marcar, van creatief bureau Frank Lee (organisatie NK Tegelwippen). “Ook draagt meer groen bij aan verkoeling tijdens steeds hetere zomers en helpt bij het opvangen van overtollig regenwater bij piekbuien in natte winters."

Uit een nieuw rapport blijkt zelfs dat er minstens 200 km2 extra groen nodig is in Nederland om inwoners te beschermen tegen hitte en droogte. Het NK Tegelwippen vraagt daarom aandacht voor een tegelarmer Nederland, met als doel steden en dorpen aangenaam, gezond en veilig te houden. Van grauw naar groen dus.

Elke tegel telt

Met dit kampioenschap laat de organisatie zien dat elke tegel telt. "Ook als je een kleine tuin hebt of dol bent op je terrastuin, kun je jouw steentje bijdragen," zegt Lodewijk Hoekstra, Nederlands bekendste tv-tuinman en ambassadeur van de campagne. "Kies bijvoorbeeld voor groen dat weinig tot geen onderhoud vergt. Als je je bloemenmengsels op arme, schrale grond zaait, dan hoef je maar één keer per jaar te maaien."

Dit sluit aan bij een recent gedragsonderzoek van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, waaruit blijkt dat veel mensen dol zijn op hun tegeltuin vanwege het minimale onderhoud. Het afvoeren van tegels en het vervangen van zandgrond door aarde worden vaak als ontmoedigende taken ervaren. In het streven naar een klimaatadaptievere tuininrichting blijkt de regenton de favoriete keuze te zijn voor tuineigenaren.

3, 2, 1… wippen maar!

Vanaf vandaag vliegen ruim 175 gemeenten uit de startblokken om in recordtempo de eerste tegels te verwijderen door heel het land. Zo gaat wethouder Stravers in Geldrop-Mierlo persoonlijk op pad met een bakfiets vol kleine boompjes en planten om eigenhandig tegels door groen te vervangen bij bewoners. In Amersfoort wipt wethouder van Lammeren de eerste van 3700 tegels bij de Sara Burghardt singel en opent daarna de expositie NK Tegelwippen in het Groen Huis. Inwoners van Lelystad kunnen zich aanmelden voor een Groene Straat Make-over. In Amsterdam nemen docenten en kinderen de schep ter hand en vergroenen een volledig versteend schoolplein in Noord. En Capelle aan den IJssel daagt bedrijven uit om hun parkeerplaatsen te vergroenen. Van Weelde Shipping zal op 21 maart als eerste de tegels vervangen door roosters, gras en bloemen.