Vrouw (80) doodgestoken in Amsterdamse woning, vrouw (21) aangehouden

Bij een steekincident in een woning aan de James Cookstraat in Amsterdam is vrijdagochtend een 80-jarige vrouw om het leven gekomen. 'Een vrouw (21), een bekende van het slachtoffer, is aangehouden en wordt verhoord', zo meldt de politie vrijdag.