In Amsterdam de meeste 'rijke stinkerds' per inwoner

Eigen Vermogen (EV)

'Het eigen vermogen is het verschil tussen de waarde van de bezittingen en de schulden. Eind 2022 bedroeg het eigen vermogen van Amsterdam 9.046 euro per inwoner', aldus het CBS op basis van een artikel in de reeks 'De regionale economie'.

Vlissingen heeft laagste EV

Er zijn aanmerkelijke verschillen tussen het eigen vermogen van gemeenten. Het laagst is het in Vlissingen, met 129 euro per inwoner. Van de vier grote steden is het eigen vermogen naast Amsterdam ook hoog in Rotterdam. Eind 2022 bedroeg het 4.294 euro per inwoner. Dat van Utrecht en Den Haag lag in de buurt van het landelijk gemiddelde van 2.254 euro per inwoner. De bezittingen bedroegen gemiddeld 5.666 euro per inwoner, de schulden 3.412 euro per inwoner.

Amsterdam heeft veel grond én veel schuld

Dat Amsterdam zo’n hoog eigen vermogen heeft, ligt vooral aan het omvangrijke bezit van de gemeente. Zo heeft Amsterdam veel grond in bezit, wat samenhangt met het veelvuldig voorkomen van erfpacht in de gemeente. Daarnaast bezit Amsterdam waardevolle infrastructuur en bedrijfsgebouwen zoals onderwijsgebouwen en parkeergarages.

Deelneming in Schiphol

Ook kent de gemeente financiële bezittingen zoals deelnemingen in onder meer Schiphol, netwerkbedrijf Alliander en het Gemeentelijk Vervoerbedrijf. Tegen alle bezittingen staan overigens ook forse schulden, al wegen deze niet op tegen het bezit. Rotterdam heeft daarentegen weinig schuld. De gemeente heeft niet bijzonder veel grond maar wel bovengemiddeld financieel bezit. Hieronder zitten deelnemingen in Schiphol, netbeheerder Stedin en het havenbedrijf.

Ook allerkleinste gemeenten hebben hoog eigen vermogen

Gemeenten met een hoog eigen vermogen zijn niet altijd groot. Zo hebben juist de allerkleinste gemeenten vaak een relatief hoog eigen vermogen. Dit geldt voor vier van de vijf gemeenten met minder dan 5.000 inwoners: Rozendaal en de Waddeneilanden Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog. Rozendaal heeft zelfs het op twee na hoogste eigen vermogen per inwoner. Terschelling is de enige Waddengemeente waar het eigen vermogen niet uitsteekt boven het landelijk gemiddelde.

Rijke stinkerd

De herkomst van de term 'rijke stinkerd' komt waarschijnlijk uit de middeleeuwen. Toen werden de rijke mensen in de kerk begraven en arme daarbuiten. Vanwege de graflucht die dat veroorzaakte in de kerk zou men de aldaar begraven mensen rijke stinkerds hebben genoemd.