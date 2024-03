CBS: Bijna 1 op de 10 dochters 80-plussers zwaar belast door mantelzorg

Vooral dochters mantelzorger

'Tien jaar eerder was dat nog 32 procent. Dochters met ouders van 80 jaar of ouder gaven vaker mantelzorg dan zonen. Ook waren ze vaker zwaar belast. In 2022 was 9 procent van de dochters zwaar belast door mantelzorg', zo meldt het CBS donderdag

op basis van cijfers uit de Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen van de GGD’en, het RIVM en het CBS.

Onbetaalde zorg

Een mantelzorger is iemand die al minimaal 3 maanden of minstens 8 uur per week onbetaalde zorg geeft aan een bekende, zoals een ouder, partner, kind of vriend, als die voor lange tijd hulpbehoevend is. Deze zorg kan bestaan uit huishoudelijke taken, wassen en aankleden, gezelschap houden, vervoer, geldzaken regelen, enzovoort.

Forse toename 80-plussers

In de afgelopen tien jaar nam het aantal 80-plussers met bijna een kwart toe, terwijl het aantal kinderen van 80-plussers iets daalde. In 2022 hadden 1,65 miljoen mensen een of twee ouders van 80 jaar of ouder. In 2012 waren dat er nog 1,67 miljoen. 55- tot 60-jarigen hebben het vaakst ouders van 80-plus: 10 procent heeft er twee, 33 procent heeft er één.

Meer zwaar belaste kinderen van 80-plussers dan tien jaar eerder

In 2012 gaf 32 procent van de kinderen van 80-plussers mantelzorg. Tien jaar later was dit 37 procent. 1 op de 10 kinderen besteedde in 2022 minstens 8 uur per week aan mantelzorg. Van alle kinderen voelde 7 procent zich zwaar belast door mantelzorg: 5 procent redelijk zwaar, 1 procent zeer zwaar en minder dan 1 procent overbelast. In 2012 voelde 5 procent van de kinderen van 80-plussers zich zwaar belast.