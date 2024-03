Overval op waardetransport in Amsterdam

De politie is een onderzoek gestart na een overval op een waardetransport in het centrum van Amsterdam. Volgens de politie is de overval geweldloos verlopen.

De auto van de waardetransporteur stond op de Dam nabij het wassenbeeldenmuseum Madam Tussauds. Wat er zich precies afgepeeld heeft is niet duidelijk, maar de verdachte is er met twee geldcassettes er vandoor gegaan. Of er iets in de cassettes zat is niet bekend.