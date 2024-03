Opvoersetjes op elektrische fietsen worden nog dit jaar verboden

Opvoersetje

Onderdeel van dit plan is dat hij dit jaar nog de regelgeving gaat aanpassen, zodat mensen niet meer op de openbare weg mogen rijden wanneer zij een opvoersetje op hun elektrische fiets hebben geïnstalleerd. Dat meldt de minister vandaag aan de Tweede Kamer.

Gashendel verboden

Op dit moment is het al verboden om met een opgevoerde elektrische fiets op de openbare weg te fietsen. Daarom zijn op dit vervoermiddel gashendels verboden én is het verboden om een opvoersetje ‘aan’ te hebben staan. Met de nieuwe regelgeving wordt het dus verboden om überhaupt zo’n opvoersetje te hebben geïnstalleerd op de elektrische fiets.

Fatbike

Minister Mark Harbers (Infrastructuur en Waterstaat): “Het lijkt tegenwoordig wel alsof iedereen een gevaarlijke ervaring heeft gehad met een opgevoerde elektrische fiets. Een fatbike die er nog niet was toen je bij het oversteken in die richting keek, een elektrische fiets die op het overvolle fietspad gevaarlijke inhaal-manoeuvres maakt, of een fietser die door zijn hoge snelheid een veel te ruime bocht maakt.

Max. 25 km/h

Enorm gevaarlijk, niet voor niks is het voor deze voertuigen verboden om trapondersteuning te hebben boven de 25 km/u. Helaas zie ik dat dit verbod nog regelmatig wordt overtreden. Daarom ga ik aan de slag met een wijziging van de regelgeving waardoor het voor gebruikers duidelijk is wat niet mag.”

Boete

Doordat de bestaande opvoersetjes nu heel makkelijk ‘uit’ en ‘aan’ te zetten zijn, kan een illegale rijder het opvoersetje uitzetten als de politie in zicht is en weer inschakelen nadat de politie is gepasseerd. Met de nieuwe regelgeving kom je op deze manier niet meer onder een boete uit.

Het is en blijft verboden om rond te rijden op een opgevoerde elektrische fiets. Daarvoor geldt nu al een boete van 310 euro. Alleen als dit vervoermiddel door de RDW is goedgekeurd als bromfiets of snorfiets, mag het voertuig de weg op. Dan gelden dus ook bijvoorbeeld een minimumleeftijd, rijbewijsplicht en een helmplicht.

Breed aanvalsplan

Het verbod op opvoersetjes op je elektrische fiets is één van de maatregelen die vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat wordt genomen. Er wordt ook gewerkt aan een communicatieaanpak om het voor met name jongeren en ouders duidelijker te maken wat de regels zijn rond het opvoeren van een elektrische fiets. Doel is om deze aanpak voor het schooljaar 2024-2025 in te zetten, samen met partners als gemeenten, provincies, politie, TeamAlert en Veilig Verkeer Nederland.

Convenant fietsbranche

Daarnaast kijkt het ministerie met de fietsbranche en met verschillende belangenorganisaties naar het tekenen van een Nederlands convenant. Dit wordt de komende maanden uitgewerkt.

Handhaving

Verder wordt er uiteraard gehandhaafd door politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). De politie heeft sinds dit jaar nieuwe rollentestbanken, in de zomer moet elke eenheid er minstens één hebben. De ILT heeft afgelopen zomer negen dwangsommen opgelegd aan aanbieders van voertuigen die ze verkochten alsof het elektrische fietsen waren.