Jongeren op fatbike moeten verplicht begeleider achterop hebben vanaf 1 mei 2024

'Veiligheid waarborgen'

'Deze nieuwe maatregel wordt ingevoerd vanwege de toenemende populariteit van fatbikes onder jongeren en om de veiligheid op de weg te waarborgen', zo meldt TeamAlert zondag. Om op deze ontwikkeling in te haken voert TeamAlert binnenkort een onderzoek uit naar jongeren en hun ervaringen met de fatbike en zijn er twee projecten voor de e-bike/fatbike in ontwikkeling.TeamAlert zet zich dagelijks in om het aantal jongeren dat betrokken is bij een verkeersongeval te verminderen.

Onder begeleiding rijden

Gezien de kracht en de omvang van fatbikes, en het feit dat veel jongeren nog onervaren zijn in het rijden met deze fietsen, brengt het risico's met zich mee voor zowel de rijders als andere weggebruikers. De nieuwe regeling vereist dat jongeren die voor het eerst op een fatbike rijden een begeleider achterop hebben gedurende hun eerste jaar op de weg. Om aan deze eis te voldoen, moeten jongeren een speciale begeleiderspas aanvragen, vergelijkbaar met het concept van 2todrive voor autorijden. Deze pas zal worden verstrekt nadat ze een korte veiligheidscursus hebben voltooid.

Achterop

De begeleider die achterop de fatbike zit, moet ouder zijn dan 18 jaar en ervaring hebben met het rijden op een elektrische fiets en/of fatbike. Dit kan een ouder zijn, maar mag ook een andere volwassene zijn die in staat is om de jongere rijder te begeleiden en te adviseren tijdens de eerste ritten.

Ongevallen verminderen

'Wij steunen dit initiatief omdat het de veiligheid van jongeren op fatbikes maar ook van andere verkeersdeelnemers bevordert,' aldus Sanne de Lorme, van TeamAlert. 'Door verplichte begeleiding in te voeren tijdens het eerste jaar, zullen jongeren op de fatbike de kans krijgen om vertrouwd te raken met de fiets en zal waarschijnlijk het aantal ongevallen verminderen.'

Aanvragen begeleiderspas

Jongeren die geïnteresseerd zijn of nu al rijden op een fatbike en meer willen weten over de nieuwe regeling worden aangemoedigd om contact op te nemen met lokale fietsverenigingen of hun plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over het aanvragen van de begeleiderspas en het kiezen van een geschikte begeleider.