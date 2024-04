Gevangene gijzelt twee andere gedetineerden in gevangenis Heerhugowaard

In de gevangenis aan de Copernicusstraat in Heerhugowaard heeft een gevangene dinsdag twee andere gedetineerden enkele uren in gijzeling gehouden.

Twee gedetineerden gegijzeld

Rond 12.35 uur kwam er bij de politie een melding binnen dat er een gijzeling in de penitentiaire inrichting gaande was. Een gedetineerde hield in de gevangenis twee andere gedetineerden vast in een gezamenlijke ruimte.

Intern Bijstand Team

Rond 15.00 uur was de gijzeling voorbij na succesvol ingrijpen van gespecialiseerde Intern Bijstand Team van de penitentiaire inrichting. Er zijn geen gewonden gevallen. De Penitentiaire Inrichting (PI) Heerhugowaard bestaat uit de gebouwen Zuyder Bos en Amerswiel en biedt plaats aan totaal 340 mannelijke gedetineerden.