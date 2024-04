Bijna 240 miljoen euro steun voor jonge boeren

Hoge financieringslast bij start boerenbedrijf

Minister Adema (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) stelt hiervoor bijna 240 miljoen euro beschikbaar uit zowel Europees als nationaal geld. Jonge boeren en tuinders ervaren, na de grote aankoopsom van een bedrijf, vaak in de beginperiode een hoge financieringslast, waardoor het lastig is te investeren in bijvoorbeeld verduurzaming.

Maximaal 80.000,- euro per aanvrager

Het bedrag wordt uitgekeerd via verschillende subsidie openstellingen tot en met 2027. De eerste openstelling is van 3 juni tot en met 2 augustus 2024 en bedraagt 75 miljoen euro, met een maximum van 80.000 euro per aanvrager.

'Steuntje in de rug'

Minister Adema: “Ik ben ontzettend blij dat we iets kunnen doen voor jonge boeren die net een bedrijf starten of een bedrijf overnemen. Hopelijk geeft die 80.000 euro net dat steuntje in de rug om de eerste periode financieel door te komen en een mooi toekomstgericht boerenbedrijf neer te zetten. We hebben jonge ondernemers in de landbouw hard nodig, zij zijn de toekomst en brengen veel nieuwe kennis en innovatie met zich mee.”