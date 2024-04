Man overleden na steekpartij. Gewonde vrouw wordt aangehouden

Tilburg Aan de Zuid-Oosterstraat in Tilburg heeft de politie een zwaargewonde man aangetroffen die na een reanimatiepoging is overleden. Nog geen honderd meter verderop lag ook een gewonde vrouw op straat. Zij is aangehouden en daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

In de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 april krijgt de politie tegen 01.20 uur een melding dat er een gewonde man bloedend in de Zuid-Oosterstraat in Tilburg ligt. Al snel wordt duidelijk dat dit slachtoffer mogelijk zwaar gewond is geraakt door een messteek. De man wordt direct gereanimeerd, maar ongeveer 20 minuten later wordt duidelijk dat het slachtoffer (41) is overleden. Gedurende de reanimatie komt er een tweede melding binnen van nog een gewond persoon. Op hoek de Zuid-Oosterstraat / Tulpstraat, op nog geen honderd meter van het eerste slachtoffer, wordt dan een vrouw aangetroffen. Ook zij heeft snij- en steekwonden. De vrouw is enigszins aanspreekbaar en wordt met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Omdat de toedracht van de gehele situatie nog onduidelijk is, is die vrouw aangehouden. Zij wordt vooralsnog als verdachte aangemerkt. De politie is een onderzoek gestart naar wat er zich deze nacht in de Zuid-Oosterstraat heeft afgespeeld.