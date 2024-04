Defensie en Dutch Naval Design samen in zee voor bouw van onbemand vaartuig

Technologisch zeer geavanceerd, duurzaam, autonoom en operationeel flexibel. Deze kwalificaties zijn over zo’n 4 jaar van toepassing op nieuwe onbemande vaartuigen voor maritieme operaties.

USV

Defensie en Dutch Naval Design gaan met elkaar in zee om dit zogeheten unmanned surface vessel (USV) te ontwikkelen. Beide partijen legden dit eergisteren contractueel vast.

Onderzeebootbestrijding

De 12 meter lange innovatieve vaartuigen zijn van cruciaal belang voor onderzeebootbestrijding. Ze gaan hun werk dan ook doen vanaf de Anti-Submarine Warfare Fregatten die rond 2030 worden geleverd. Voor onderzeebootbestrijding gaat er aan boord van de huidige fregatten een helikopter mee. Straks hoeft dit toestel deze taak niet meer alleen uit te voeren. De USV kan het ook.

Unieke sonarapparatuur

Ze zijn in staat om operaties langere tijd uit te voeren. In combinatie met unieke sonarapparatuur betekent dit een belangrijke vooruitgang in de strijd tegen vijandelijke onderzeeboten.

Bescherming van onze wateren

Hoofd afdeling Maritieme Systemen kapitein-ter-zee Olaf Binnenhei noemt het contract een mijlpaal. “Het vertegenwoordigt een significante vooruitgang voor de Nederlandse en internationale maritieme veiligheid. Door onze krachten te bundelen, zetten we een grote stap voorwaarts in de bescherming van onze wateren met behulp van de nieuwste technologieën."

Dutch Naval Design is een samenwerkingsverband van maritieme defensie-experts uit de industrie en academische wereld.