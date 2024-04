Minister Ollongren levert F-16’s af bij trainingscentrum in Roemenië

De Koninklijke Luchtmacht heeft opnieuw F-16’s afgeleverd in Roemenië. Dat gebeurde bij het Europese F-16 trainingscentrum (EFTC) dat Roemeense en, in de toekomst ook, Oekraïense vliegers opleidt. Dit keer kreeg de leslocatie 3 toestellen. Daarmee komt het totale aantal door Nederland gestationeerde jachtvliegtuigen op 11 stuks. Minister Kajsa Ollongren ‘bracht’ het trio persoonlijk. Ze vloog mee in een van de F-16’s vanaf het Belgische Charleroi waar ze gebruiksklaar zijn gemaakt.