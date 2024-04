Douane onderschept ruim 250 kilo cocaïne tussen lading sterke drank

Sporttassen

'De drugs zaten verstopt in 15 sporttassen. Tijdens de reis werd de container in Jamaica en in Colombia overgeladen op een zeeschip met bestemming Rotterdam', aldus het OM. De container met drank was bestemd voor een Nederlands bedrijf. Dit bedrijf heeft vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

HARC-team

Het HARC-team, een inmiddels 27 jaar oud samenwerkingsverband van Douane, de FIOD, de Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam, heeft de zaken verder in onderzoek. De drugs zijn inmiddels vernietigd.