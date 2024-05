Acht NH90-maritieme gevechtshelikopters vliegen in formatie boven Nederland

Belangrijke training

'Ze vlogen vanaf Maritiem vliegkamp De Kooy langs Amsterdam, Den Haag, Woensdrecht, Gilze-Rijen, Utrecht en weer terug. Daarmee waren voor het eerst 8 NH90’s gelijktijdig in de lucht. Het ging niet alleen om een mijlpaal. De vlucht was ook een belangrijke training voor de bemanning en ondersteunende eenheden', aldus het ministerie.

'Echt even schakelen'

'Het was een vlucht met grote oefenwaarde voor bijvoorbeeld de luchtverkeersleiding, de planners en vooral de vliegers', aldus kapitein-luitenant ter zee Maurice van Mourik, onder wiens leiding maritieme helikoptertaken worden uitgevoerd. 'Zij moesten echt even schakelen om in zulke aantallen in formatie te vliegen.'

Onderhoud

De route van de formatievlucht was symbolisch. De toestellen vlogen langs alle Defensie-onderdelen die een bijdrage leveren aan hun inzetbaarheid. Zo passeerden ze het Logistiek Centrum Woensdrecht, Vliegbasis Gilze-Rijen en de thuishaven bij de Koninklijke Marine.

Totaal 19 NH90's

In totaal beschikt Defensie over 19 NH90-maritieme gevechtshelikopters. Een daarvan staat op Zr.Ms Tromp, die nu in Azië vaart, 8 maakten de formatievlucht en de overige toestellen zijn in onderhoud.

Scheepvaartroutes beveiligen

De belangrijkste taak van de NH90-helikopters is het leveren van vluchteenheden voor marineschepen en voor amfibische operaties. De vluchteenheden brengen het beeld rondom schepen met moderne sensoren in kaart. Zo kunnen zij scheepsvaartroutes en knooppunten op zee beveiligen en ongehinderde handel garanderen. De helikopters zijn verder uitgerust met wapens tegen onderzeeboten en oppervlaktedoelen.