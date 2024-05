9% meer mensen met een rijbewijs dan 10 jaar geleden

In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen met een rijbewijs in Nederland flink toegenomen.

Uit onderzoek van het CBS blijkt namelijk dat er maar liefst 9% meer mensen met een rijbewijs zijn in vergelijking met tien jaar eerder. Begin 2024 bezaten namelijk bijna 11,7 miljoen Nederlanders een Nederlands autorijbewijs. Voor veel mensen is het halen van een rijbewijs een belangrijke mijlpaal en een stap naar onafhankelijkheid. In dit artikel vertellen we er meer over.

Aantal rijbewijshouders in verhouding niet toegenomen

Hoewel er vandaag de dag dus meer rijbewijzen in ons land te vinden zijn, betekent dit overigens niet dat er in verhouding meer rijbewijzen zijn. Dat komt omdat de bevolking in ons land ook aanzienlijk is gegroeid. In verhouding is het aantal rijbewijshouders dus niet toegenomen: begin januari 2024 hadden 8 op de 10 Nederlandse volwassenen een rijbewijs. Dat blijkt evenveel te zijn als tien jaar geleden. In dat opzicht is er dus niet een verschil te ontdekken, omdat het in verhouding is.

Uit datzelfde onderzoek blijkt echter wel dat het vooral meer 65-plussers zijn die een rijbewijs hebben anno 2024. Tegenwoordig is bijna een kwart van de autorijbewijsbezitters 65 jaar of ouder. Dat zijn zo’n 2,8 miljoen mensen. Dit komt doordat er tegenwoordig meer 65-plussers zijn, maar ook omdat de huidige groep met 65-plussers vaker dan tien jaar geleden een rijbewijs heeft. Nog een interessant weetje: het zijn vooral de vrouwen van deze leeftijdsgroep, waarbij dit gegroeid is; dit groeide namelijk met 53%. Bij de mannen was dit 38%.

Dit is waarom er 9% meer mensen met een rijbewijs zijn

In verhouding is het aantal rijbewijzen dus in één lijn met de groei van het aantal mensen in ons land. Dat betekent dat er jaarlijks procentueel gezien evenveel mensen beginnen aan hun rijbewijs en alles dat daarbij komt kijken, zoals een theorie examen oefenen. Wel is het interessant om te zien waarom er 9% meer mensen met een rijbewijs zijn in vergelijking met tien jaar geleden; met name de groei bij oudere mensen en vrouwen met een rijbewijs. Zo is er sprake van een toenemende mobiliteitsbehoefte. Steden groeien, het woon-werkverkeer wordt alsmaar verder uitgebreid en mensen willen meer flexibiliteit en gemak in hun dagelijks leven.

Dit draagt logischerwijs bij aan de vraag naar rijbewijzen. Daarnaast staat het hebben van een rijbewijs en een auto garant voor meer mobiliteit in het algemeen. De moderne levensstijl vraagt om meer mobiliteit. Je kunt een auto overal voor gebruiken: om naar werk te gaan, je kinderen naar school te brengen of om een hobby of activiteit uit te voeren. Logischerwijs ziet de moderne Nederlander deze voordelen van het hebben van een rijbewijs in, waardoor de vraag naar rijbewijzen niet is afgenomen in de afgelopen tien jaar. Leuk weetje: het aantal mensen met een motor- of bromfietsrijbewijs is ook toegenomen in de afgelopen tien jaar.

Ook je rijbewijs halen? Check deze onmisbare tips

Het halen van je rijbewijs kan een uitdagend proces zijn, maar is over het algemeen voor de meeste mensen te doen. Dat bewijst het onderzoek van het CBS des te meer. Met de juiste aanpak en voorbereiding kun je succesvol slagen, helemaal wanneer je onderstaande tips en tricks gebruikt.

Ga altijd voor een rijschool die bij je past

Wat in ieder geval van groot belang is, is om voor een goede rijschool te gaan. Dat is een rijschool met goede beoordelingen én een rijschool die goed bij je wensen past. Vraag vrienden en familie eventueel om aanbevelingen en ga online op zoek. Kijk hierbij naar de aanwezigheid van gecertificeerde instructeurs. Dit soort begeleiders maken echt een groot verschil in je leerproces. Check uiteraard ook de prijzen en vergelijk meerdere aanbieders met elkaar.

Neem de tijd voor praktijk én theorie

Veel mensen denken dat het vooral belangrijk is om in de praktijk goed te kunnen leren. Natuurlijk is dat een fundamentele basis, maar je moet ook voldoende weten over de theoretische kant van het rijden. Begin daarom op tijd met het bestuderen van de theorie, zodat je deze kennis toe kunt passen tijdens de rijlessen. Gebruik online oefenexamens en/of maak gebruik van speciale apps om je theorie-examens voor te bereiden. Schroom niet om hulp te vragen als je dat nodig hebt.

Blijf altijd kalm en zelfverzekerd op de weg

Wat tot slot van groot belang is voor zowel het halen van je rijbewijs als het veilig rijden, is dat je kalm en zelfverzekerd moet blijven op de weg. Rijden kan, met name in het begin, redelijk stressvol zijn. Vertrouw tijdens de lessen altijd op je instructeur en herinner jezelf eraan dat iedereen fouten maakt. Er is geen reden om te stressen. Je zal zien dat je met een zelfverzekerde houding veel verder komt en sneller je rijbewijs kunt halen.