Dode vrouw gevonden in bos Hellevoetsluis, verdachte (20) aangehouden

Vrouw (59)

'Het slachtoffer is een 59-jarige vrouw uit Brielle', aldus de politie. De politie is meteen, samen met de Forensische Opsporing, een onderzoek gestart. Tegelijkertijd kwam er informatie dat er mogelijk iemand was weggelopen vanaf de plek waar het slachtoffer is gevonden.

Aanhouding 20-jarige man na zoektocht

De politie zette meteen een zoektocht op touw, ook met de helikopter. In de omgeving is even later een 20-jarige man uit Hellevoetsluis aangehouden, zijn rol wordt onderzocht. De verdachte zit nog vast en wordt vandaag getoetst door de rechter-commissaris.